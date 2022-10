La testa dell'assessore

Dicono che… non ci sia proprio pace per il povero sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli. Mentre lui già pensa alle prossime regionali dove pare certo si candiderà per un posto a Palazzo Lascaris, nella sua maggioranza continuano le fibrillazioni. Dopo aver lasciato la Lega ed essere passati nel gruppo Misto, cinque consiglieri – Sergio Cogliandro, Adriano Albrile, Salvatore Riggio, Lucia Garzone e Vincenzo Vozzo – continuano a battere cassa per un posto in giunta, chiedendo la testa dell’assessore allo Sport Andrea Filattiera. Nell’ultimo consiglio comunale, i cinque hanno atteso la discussione su mozioni e ordini del giorno per abbandonare le loro postazioni, lasciando la maggioranza senza i numeri per proseguire. Un segnale chiaro per Tragaioli che, in vista del bilancio, dovrà risolvere questa grana se non vuole concludere anzitempo il suo mandato.