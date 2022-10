Mottarone: Guariniello, Cassazione meno severa su omissioni

La recente sentenza della Cassazione sulla tragedia della funivia del Mottarone è uno dei "varchi aperti" da una giurisprudenza che "purtroppo è diventata meno severa" del passato in materia di sicurezza del lavoro. E' quanto scrive Raffaele Guariniello, magistrato in pensione, che da procuratore aggiunto a Torino svolse numerose inchieste su incidenti e malattie di origine professionale. La Cassazione ha disposto un "annullamento con rinvio" di un'ordinanza relativa alle misure cautelari per due indagati: nel complesso non ha respinto l'impostazione della procura di Verbania, ma, secondo Guariniello, avrebbe fornito una interpretazione diversa del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. "Nemmeno il più grave fra i reati in materia di sicurezza - afferma - è rimasto indenne. Una volta, la Cassazione riteneva che il delitto di omissione dolosa sussistesse anche quando il pericolo di infortunio minacciasse un numero anche limitato, esiguo di lavoratori, o persino un unico individuo. Oggi, invece, nella sentenza dello scorso 17 ottobre sulla Funivia del Mottarone, leggiamo che questo reato sussiste solo nel caso in cui il pericolo di infortunio sul lavoro investa un numero rilevante di lavoratori".