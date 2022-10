Piemonte: "Io Lavoro" torna e raddoppia

Dopo tre edizioni digitali torna in presenza "Io Lavoro", evento annuale organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro rivolto a persone in cerca di occupazione, aziende, agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti. Quella del 2022 sarà un'edizione doppia, con appuntamenti a Torino e Biella. Agenzia Piemonte Lavoro è una job fair promossa da Regione Piemonte e assessorato regionale all'istruzione. L'evento biellese, in programma il 25 novembre, sarà inserito nella cornice di "Wooooow! Io e il mio futuro", salone dedicato all'orientamento formativo e professionale dei giovani. A Torino si svolgerà il 30 novembre e il 1/o dicembre nella sede di Lingotto Fiere. Gli organizzatori comunicano che le persone in cerca di lavoro potranno iscriversi dal 7 novembre sul sito www.iolavoro.org. Per le aziende in cerca di personale la scadenza per prenotare uno spazio in uno o ad entrambi gli eventi è il 2 novembre. "Pubblicare annunci, incontrare candidati, usufruire di un raffinato sistema di smart matching per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - si legge in una nota - sono solo alcuni dei servizi gratuiti di cui potranno beneficiare. Come sempre, la partecipazione è gratuita". Scadenza del 2 novembre anche per gli istituti scolastici e le agenzie formative di Regione Piemonte che desiderano confermare la propria presenza nell'area formazione. Insieme a 'Io Lavoro' a Torino si svolgeranno i Campionati dei mestieri e le attività di orientamento targate WorldSkills Piemonte, con aree dedicate alla scoperta dei mestieri nelle quindici skill in gara: acconciatura, costruzioni in mattoni, cucina, estetica, falegnameria, fresatura Cnc, grafica multimediale, hotel reception, pasticceria, progettazione meccanica Cad, riparazione di autovetture, sartoria, servizi di sala e bar, sistemi robotici integrati, tecnico di laboratorio chimico.