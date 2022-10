Iren: FdI, Comune restituisca extraprofitti ai torinesi

"Le associazioni dei consumatori sono la prima linea a cui si rivolgono i cittadini per trovare sostegno nel contrastare chi sfrutta e amplifica i rincari energetici. Per questo motivo abbiamo deciso di stanziare 250 mila euro nel bilancio previsionale della Regione Piemonte ed ora ulteriori 250 mila euro per rafforzare e sostenere il prezioso lavoro che dovranno andare a svolgere nei difficili mesi che ci attendono". Così l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, annunciando lo stanziamento complessivo di mezzo milione di euro. Sulla questione, insieme all'assessore Marone interviene anche la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli: "Abbiamo appreso della decisione dell'Antitrust rispetto al caso Iren che se confermato - dichiarano Marrone e Montaruli -, siamo certi dovrebbe portare il Comune di Torino a restituire ai torinesi i 18 milioni di dividendi incassati dalle casse comunali perché in questo momento non è accettabile per una istituzione pubblica ottenere extraprofitti a discapito dei consumatori".