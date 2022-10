Covid, Ruffino (Az): con stop multe addio obbligo futuri vaccini

"C'è un aspetto preoccupante da non sottovalutare nella proposta del Mef di sospendere fino al 30 giugno l'irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale. Si tratta appunto del criterio dell'obbligo, che una volta messo in discussione viene indebolito anche per le future vaccinazioni. Non sia mai di trovarci di fronte a una nuova ondata di Covid o, peggio, a un nuovo e più micidiale virus, le autorità pubbliche si ritroveranno con un'arma spuntata sapendo che l'obbligatorietà del vaccino può essere impugnata in qualsiasi momento". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione. Secondo Ruffino "ha sbagliato la presidente del Consiglio a revocare in dubbio le decisioni prese dalle autorità sanitarie. La politica che si immischia nella scienza e pretende di indirizzarla, non rende un buon servizio alla scienza ed espone a rischi gravissimi la popolazione. La scienza non è una religione, ha detto la presidente Meloni. No, io credo che la scienza sia qualcosa di più e di diverso. Se la religione si basa sui dogmi e chiunque può metterli in dubbio, la scienza si fonda sulle evidenze scientifiche e contestare un dato oggettivo significa manipolarlo per fini che nulla hanno a che vedere con la scienza. La religione è la scienza dell'al di là, la scienza è in qualche modo una laica religione dell'al di qua", conclude l'esponente di Azione.