Sindaco aggredito: solidarietà di Appendino e Lo Russo

"Apprendo con sgomento questa terribile notizia ed esprimo la mia vicinanza al sindaco Giacone, vittima di una violenza sconvolgente". Così, su Twitter, la deputata M5s Chiara Appendino, ex sindaca metropolitana di Torino, dopo l'aggressione al primo cittadino di Giaveno Carlo Giacone, colpito questa notte a colpi di martello e ora ricoverato in ospedale. "Ho appreso della terribile aggressione questa notte in strada al Sindaco di Giaveno, mi auguro che il responsabile venga preso e che Carlo si rimetta presto". Lo afferma il sindaco metropolitano di Torino, Stefano Lo Russo, che esprime anche "la vicinanza di tutta la Città metropolitana di Torino" al collega ferito questa notte a martellate.