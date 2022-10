Camion ribaltato in A7: Tortona, no acqua per uso alimentare

Non utilizzare l'acqua del rubinetto per scopi alimentari almeno per la giornata di oggi. E' l'invito del Comune di Tortona (Alessandria) dopo l'incidente sull'autostrada A7 che ha provocato lo sversamento nel torrente Scrivia di una resina acrilica per vernici. La nota del Comune precisa "che Arpa Piemonte sta svolgendo le analisi sui prelievi effettuati" e che "i tecnici rassicurano sul fatto che si tratta di un inquinante di basso livello che non dovrebbe compromettere la qualità dell'acqua".