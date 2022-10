Il noir della Repetti

Dicono che... l’ex senatrice di Forza Italia Manuela Repetti, da non molto iscrittasi al Pd, sia molto fiera del suo ingresso nella patria delle lettere. Non un romanzo di formazione (politica), neppure una saga come quella che la vide protagonista con il compagno Sandro Bondi voltare le spalle sull’uscio di Arcore a un Silvio Berlusconi che invano cercava di trattenere entrambi. Neppure una spy story per l’ex parlamentare, poi approdata a un incarico di peso in Leonardo. Le rassicurazioni di Marta, questo il titolo, è come spiega l’autrice al suo esordio letterario “un romanzo tra il noir e l’introspezione psicologica che scardina ogni certezza”. Che c’entri la sua pur recente esperienza nel Pd?