Sindaco aggredito: resta in ospedale, proseguono le indagini

Resta in ospedale il sindaco di Giaveno (Torino), Carlo Giacone, 62 anni, aggredito in strada la notte tra sabato e domenica. Colpito alla testa, forse con un martello, l'uomo ha riportato delle fratture craniche e resta ricoverato a Rivoli (Torino). I carabinieri, che indagano sull'accaduto, stanno vagliando alcune immagini notturne delle telecamere, nel tratto in cui l'aggressione è stata ripresa, e testimonianze di chi si è affacciato, sentendo le urla del sindaco.