Covid: in Piemonte 417 nuovi casi

Stop all'aggiornamento quotidiano da parte della Regione Piemonte sull'andamento dei contagi Covid. L'ente informa che "in linea con la comunicazione del Ministero della Salute dei dati epidemiologici sul Covid-19, che dal mese di novembre sarà settimanale nella giornata del venerdì, anche il Focus territoriale della Regione Piemonte verrà pubblicato settimanalmente nella medesima giornata del venerdì, al pomeriggio". Le nuove positività al Covid segnalate in Piemonte sono 417, quantità che corrisponde al 5% dei tamponi effettuati. I ricoveri registrano una leggera crescita: sono +7 nei reparti ordinari (per un totale di 658) e +3 (per un totale di 13) in terapia intensiva.