Ottobre finisce con 25 gradi ma alta pressione africana cede

La lunga ottobrata con caldo quasi estivo (di giorno) è proseguita fino all'ultimo giorno del mese con massime a 24-25 gradi sul Piemonte. Tuttavia l'alta pressione di origine africana - si legge nelle ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - nelle prossime ora sarà erosa da una depressione atlantica, con rovesci di pioggia dalla mattinata di domani e temperature massime in calo di 5-6 gradi. Le precipitazioni dovrebbero riguardare soprattutto le alti valli tra le Alpi Cozie e le Marittime, dove sono previsti anche venti sostenuti. Il tempo tornerà soleggiato mercoledì, ma giovedì è atteso il passaggio di un nuovo fronte nuvoloso. Ottobre si chiude comunque con un'anomalia termica media stimata da Arpa in 3,5 gradi sul Piemonte, in attesa dei dati definitivi del mese. Oggi 24.9 gradi a Montechiaro d'Ast, 24.5 a Bra (Cuneo) ed Acqui Terme (Alessandria), 24.2 a Gavi (Alessandria), 23 nel centro di Torino, dove qualche supermercato ha riacceso l'aria condizionata, e sul lago di Mergozzo (VCO).