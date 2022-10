Agricoltura: Gallo nuovo presidente di Copagri Piemonte

Stefano Gallo è il nuovo presidente della Copagri Piemonte. Giovane agrotecnico di Sommariva del Bosco, un esperto di politiche agricole nazionali e comunitarie di cui si occupa da circa un decennio, è stato eletto durante il congresso delle Federazione e subentra a Giuseppe Meineri, che ha guidato i produttori agricoli piemontesi nell'ultimo quadriennio e che, aprendo i lavori congressuali, ha sottolineando "lascio una realtà solida e in forte crescita". "Il sistema agricolo piemontese, nonostante le tante criticità con le quali è stato costretto a confrontarsi nell'ultimo periodo - ha confermato Gallo -, ha saputo reggere egregiamente anche l'urto derivante dalla pandemia e dalle ripercussioni del conflitto in atto, dimostrando di avere radici profonde e realtà ben strutturate. Nonostante questa grande realtà regionale - ha aggiunto -, ci troviamo ad avere diverse filiere produttive in forte sofferenza, strette tra gli incrementi record dei costi di produzione dell'energia e le problematiche ataviche che da anni frenano lo sviluppo del settore. Per questo è ancora più necessario che tutti gli attori in gioco continuino a lavorare in sinergia, con il comune obiettivo di rilanciare i territori e le produzioni".