Suicidio in carcere: Radicali, vita non può valere 24 euro

"Per il nostro sistema giudiziario evidentemente questa vita vale 24 euro". A lanciare l'accusa, dopo l'ennesimo suicidio in carcere, è il presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, ricordando che "da tempo immemore chiediamo che il carcere non sia l'unica risposta. Questo caso esemplare ed emblematico ci sbatte in faccia la realtà". La vicenda è quella accaduta qualche giorno fa nel carcere di Torino, dove si è tolto la vita un uomo arrestato dopo il furto di un paio di cuffiette, del costo appunto di 24 euro. "Una delle storie più tristi, una delle vicende umane che più pone il sistema giudiziario e carcerario sul banco degli imputati", attacca Boni che cita poi una cifra, 72, che "non è un numero e basta - dice -, è la somma di 72 tragedie in 10 mesi, il risultato terribile di singole vicende che dimostrano quanto il sistema carcerario italiano sia non da riformare ma da trasformare. Il 2022 si avvia verso un record di morti per suicidio e non è un record di cui andare fieri. È possibile aprire un dibattito laico sulla funzione del carcere - conclude -? Chi con cognizione di causa e senza ideologismi è disponibile ad affermare che questo carcere svolge la funzione rieducativa e di reinserimento sociale prevista dalla nostra Costituzione? Chi?".