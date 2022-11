Turismo: Coppa (Ascom), prossimo weekend incrementerà dati Torino

I dati del ponte di Ognissanti confermano Torino tra le mete nazionali privilegiate dai turisti, +10% rispetto ai numeri del 2019, e adesso c'è grande attesa è per il week end dell'arte contemporanea e le iniziative legate ad Artissima. "Una crescita positiva per tutto il Terziario - commenta Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino - I nostri operatori scommettono sul futuro è sull'offerta enogastronomica, culturale e di eventi, della città e della sua provincia. Il dato del turismo è destinato a crescere ulteriormente in vista del fine settimana dell'arte con Artissima e Dolcissima, la prima rassegna dell'arte pasticcerà torinese".