Sede Cisl imbrattata: Conticelli (Pd), azioni per delegittimare

"In questa difficile e complicata congiuntura economica e politica i ripetuti attacchi alle sedi sindacali denunciano una volontà di delegittimare la democratica rappresentatività dei lavoratori, che è il cuore della democrazia". Così la capigruppo Pd in Consiglio comunale, Nadia Conticelli, che esprime "l'incondizionata solidarietà del gruppo del Partito Democratico del Comune alla Cisl di Torino a tutti i livelli, per le vergognose scritte che ne hanno imbrattato la sede di via Madama Cristina". "Auspico - aggiunge - che le forze politiche democratiche sappiano fare fronte comune per tutelare la legittimità della rappresentanza anche nella diversità degli orientamenti".