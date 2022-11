GLORIE NOSTRANE

Come na barca 'ntl bòsch, Vitelli Torinese dell'anno

Al fondatore dell'Azimut Benetti il riconoscimento della Camera di Commercio. Una storia di successo, iniziata da giovane studente universitario sulle rive del lago di Avigliana. E mentre tutti glorificavano il reame della Sacra Ruota lui prendeva il largo

Un torinese in barca. Del resto, come si diceva al tempo della grande immigrazione, Torino se avesse lu mere sarebbe una piccola Beri. E poco importa se il detto originale a quanto sembra si riferiva a Parigi, Torino è o non è la petite lumiere? Superata la boa dei cinquant’anni di attività Paolo Vitelli viene insignito del riconoscimento di “Torinese dell’anno”, dedicato a chi, di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale al capoluogo piemontese nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale.

Classe 1947 alla testa di Azimut Benetti, il più grande gruppo privato nel settore della nautica e il primo gruppo al mondo per la costruzione di megayacht, Vitelli è stato scelto dalla Camera di Commercio “per la sua straordinaria storia imprenditoriale, che ha puntato con successo su un settore inedito per il tessuto economico torinese, grazie ad un attento connubio tra innovazione tecnica e design italiano, posizionandosi in pochi anni ai più alti livelli internazionali e portando all’estero un’immagine di competenze e valori propri del nostro territorio”

Era il 1970 quando al Salone Nautico di Genova l’allora giovane studente di Economia e commercio Vitelli affittava un piccolo spazio espositivo per la sua Azimut, nata l’anno prima. Per contenere i costi, trainava le barche con l’automobile, ma il fermento attorno al piccolo stand era tale che Franz Felix, numero due di Amerglass, il cantiere più moderno d’Europa, non poteva non notarlo. Felix offrì così ad Azimut la concessionaria di Amerglass per l’Italia. Fu questo il primo grande passo di Vitelli, che a soli 24 anni, ottenne la rappresentanza di altri importanti cantieri, come Powless e Westerly. Iniziò così una straordinaria storia di successo nella nautica. Un’azienda giovane e dinamica, nata in riva al lago di Avigliana, grazie ai primi soldi guadagnati da uno tra i numerosi business in cui Vitelli era impegnato quando era uno studente universitario: il “Tempo sei”, un locale notturno gestito con altri cinque amici.

In quelle stesse estati, Vitelli affittò una barca per esplorare la costa francese. Una navigazione che fece maturare in lui una grande passione per il mare e per la navigazione. Oltre ad un’idea per trarne profitto. Insieme ad un amico cominciò infatti a noleggiare barche a vela ai torinesi. Oggi Paolo Vitelli, lasciata la guida operativa alla figlia Giovanna, è il presidente del gruppo dedicandosi a molteplici iniziative. Cavaliere del Lavoro da 26 anni, console onorario di Norvegia per 44 anni, deputato per una parte della XVII legislatura nella “Scelta civica” di Mario Monti, ha ricevuto anni fa la laurea honoris causa in Ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino, una sorta di riscatto per aver abbandonato anzitempo gli studi universitari.

La cerimonia di conferimento del premio, inventato da Enrico Salza e giunto alla 46ma edizione, si terrà domenica 29 gennaio 2023, in concomitanza con il 70° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e l’ottava edizione dei “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”, sempre promossi dall’ente camerale.