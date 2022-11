'Ndrangheta: Dda, sostegno elettorale a politici valdostani

"Che sostegno elettorale, promesso, accettato ed effettivamente assicurato dai componenti del locale di Aosta, vi sia stato anche in occasione delle elezioni del 2018 in Valle d'Aosta, appare obiettivamente riscontrato dall'esito delle indagini" e i "candidati sostenuti" erano consapevole della "loro appartenenza all'organizzazione criminale" ma non c'è prova dello scambio. Così le motivazioni della richiesta di archiviazione dell'inchiesta Egomnia fimata dalla Dda di Torino su un presunto scambio elettorale politico mafioso alle elezioni regionali del 2018. Tra i 23 indagati anche gli ex presidenti della Regione Antonio Fosson, Laurent Vierin e Renzo Testolin, l'ex assessore regionale Stefano Borrello, l'ex consigliere regionale Luca Bianchi, il ristoratore Antonio Raso, Roberto Di Donato e Alessandro Giachino, oltre all'ex presidente della Regione Augusto Rollandin.