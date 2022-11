Studentessa aggredita: Edisu, attenzione in più su estranei

"La preoccupazione delle studentesse e degli studenti è comprensibile ma cerchiamo di garantire una permanenza serena nelle nostre residenze, anche intensificando i controlli di sicurezza con una vigilanza notturna fatta da personale specializzato". Così il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti, intervistato da Radio Veronica One sul caso della ragazza stuprata nella residenza 'Borsellino' di Torino. "Chiederemo inoltre a tutti gli utenti di avere attenzione in più e segnalare eventuali presenza estranea o sospetta" prosegue Sciretti che smentisce le voci di altri casi analoghi in passato: "Possono esserci stati episodi e comportamenti non consoni tra ospiti della stessa residenza e sono stati segnalati alle autorità e l'Ente ha preso subito provvedimenti. Nessuna molestia dovuta a persone esterne al sistema di residenze è mai avvenuta in precedenza". "La comunità studentesca deve proseguire la propria esperienza in modo quanto più sereno" si augura Sciretti. "In un sistema universitario nazionale che ha segnato un battuta d'arresto il Piemonte prosegue nella crescita delle immatricolazioni e questo grazie alle eccellenze didattiche dei suoi Atenei ma anche perchè possiamo offrire servizi efficienti, sicuri ed accoglienti".