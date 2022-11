ECONOMIA DOMESTICA

Ma quali extraprofitti, anche Iren è (come tutti) in bolletta

Il sindaco Lo Russo indossa la veste di azionista e in aula durante il dibattito sul caro bollette difende la multiutility: "Non ha speculato". FdI chiede che vengano "restituiti ai cittadini torinesi i 18 milioni di dividendi incassati da Palazzo Civico"

Altro che extraprofitti, il caro bollette ha colpito anche Iren e i conti che l’azienda presenterà domani agli azionisti certificheranno, con ogni probabilità, un arretramento degli utili pur a fronte di un aumento del fatturato. La multiutility è da giorni al centro delle polemiche per l’azione dell’Antitrust che contesta le modifiche unilaterali ai prezzi di fornitura di luce e gas e in attesa di capire se ci siano state o meno delle irregolarità, a d accendere i fari è la politica. “La situazione complessiva dei rincari energetici è critica – ha detto oggi in aula il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, in risposta a una interpellanza della consigliera e neo senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio – ma è evidente che Iren non ha speculato sulla crisi energetica e dalle mie informazioni non risultano anomalie rilevanti che attestino extraprofitti”. Da buon socio, il primo cittadino difende l’azienda mentre tra gli utenti allacciati c’è addirittura chi ipotizza di avviare class action.

Com’è noto Iren non estrae gas ma si limita ad acquistarlo e a rivenderlo. Con l’impennata dei prezzi dell’energia, anche chi compra il gas “all’ingrosso”, come Iren, si è ritrovato a dover fronteggiare rincari importanti che, giocoforza, sono ricaduti sulle bollette facendo aumentare, in modo anche sensibile, il fatturato. “Il problema è l’erosione dell’utile che stiamo subendo perché paradossalmente si può gestire il prezzo meglio quando il gas sul mercato costa 20 euro piuttosto che quando arriva a 300” com’è accaduto questa estate. In più c’è il problema delle morosità e delle più che raddoppiate richieste di rateizzazione che hanno raggiunto i 100 milioni di euro. Praticamente Iren si è ritrovata a fare da banca ai suoi clienti.

Nei giorni scorsi FdI, con la neo sottosegretaria Augusta Montaruli e l’assessore regionale Maurizio Marrone, aveva chiesto al Comune di Torino di restituire ai cittadini i 18 milioni di dividendi incassati da Iren “perché non è accettabile per una istituzione pubblica ottenere extra profitti a discapito dei consumatori”. Anche in questo caso si è fatta un po’ di confusione, giacché i cosiddetti extraprofitti Iren li ottiene sulle certificazioni energetiche e altre attività legate al settore Energia (peraltro già versati all'Agenzia delle Entrate), non certo dalla Mercato. A dimostrazione del fatto che l’azienda non ci sta guadagnando da questa situazione c’è la sofferenza del titolo in borsa che dall’inizio dell’anno ha perso oltre il 40% del suo valore, salvo mostrare una prima inversione di tendenza nell’ultima settimana in cui il prezzo del gas è tornato intorno ai 100 euro.

Nel suo intervento Lo Russo ha chiesto alle forze politiche di “non soffiare sul fuoco”, anche a fronte del fatto che lo stesso governo di centrodestra non è ancora riuscito a individuare una soluzione per mitigare il caro bollette. “Nessuno ha la bacchetta magica” ha ripetuto il sindaco. E intanto la Regione alza a 500mila euro i finanziamenti per le associazioni dei consumatori che in queste ore minacciano un’azione legale contro Iren.