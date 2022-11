Povertà: a Torino circa 2 mila senza fissa dimora

A Torino, secondo i dati Istat, nel 2014 erano 1.729 i senza fissa dimora, saliti oggi a circa 2 mila, fra chi dorme in strada e chi in strutture di accoglienza, "un trend in crescita". A illustrare la situazione l'assessore comunale al Welfare Jacopo Rosatelli, in risposta a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, sul Piano integrato di sostegno alle persone senza dimora per l'inverno. L'assessore ha ricordato che "da ieri è raddoppiata la forza del servizio di 'boa notturna', passato da uno a due equipaggi, mentre gli educatori del servizio mobile diurno salgono a 5, due unità in più". A questo si aggiunge il lavoro del coordinamento delle associazioni di volontariato, che esegue servizio serale soprattutto d'inverno, e dell'housing first, che accoglie al momento 40 persone. Quanto alla possibilità di un sito umanitario straordinario per l'emergenza freddo, l'assessore ha precisato che potrebbe essere ripetuta l'esperienza dello scorso anno ma non più di fronte al Palazzo dei lavori pubblici, perché la zona è risultata troppo in prossimità di Porta Palazzo. Quest'anno è inoltre previsto un sito di accoglienza umanitaria non ad accesso diretto ma a invito, che potrebbe essere allestito nella zona di via Leoncavallo. "In vista dell'avvio del piano inverno - conclude - è mia intenzione convocare i presidenti di Circoscrizione per essere tutti allineati su procedure, ruoli, competenze".