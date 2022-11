Missione Smat in India per assistenza in acque reflue e riuso

Dal 7 all'11 novembre una delegazione di specialisti di Smat (Società Metropolitana Acque Torino) sarà in Inda, a Odisha, per verificare lo stato degli impianti ed intraprendere l'attività di training formativo con l'obiettivo di fornire assistenza tecnica all'indiana Odisha Water Supply and Sewerage Board. Le iniziative di formazione riguardano le tecnologie low-cost per il trattamento delle acque reflue, della gestione delle acque di pioggia, delle reti fognarie e della modellazione, nonché per suggerire soluzioni atte a migliorare i processi di trattamento delle acque reflue e dei fanghi da depurazione. L'intervento di Smat rientra nel programma "EU-WOP", promosso e finanziato nell'ambito dell'iniziativa Global Water Operators Partnership Alliance dell'Unione Europea e volto a favorire la cooperazione tra le aziende del Servizio Idrico con sede nell'UE e quelle presenti nei Paesi a diverso grado di sviluppo.