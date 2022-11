Carceri: Scalfarotto, interrogazione su ragazzo suicida a Torino

"Ho depositato un'interrogazione urgente rivolta al Ministro della Giustizia per sapere come il Governo intenda muoversi in merito al tragico suicidio di un 22enne avvenuto nel carcere di Torino". Così Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva. "Il ragazzo era stato arrestato in seguito al furto di un paio di cuffiette: perché è stato condotto in carcere? Perché il giudice si è riservato di aspettare prima di decidere? Il drammatico stato di sovraffollamento e il degrado delle nostre prigioni dice molto dello stato di salute della nostra democrazia. Mi auguro che il Ministro Nordio passi dalle parole ai fatti, facendo luce su questa tragica vicenda e prevedendo interventi incisivi volti a restituire dignità ai detenuti" conclude Scalfarotto.