ECONOMIA DOMESTICA

Iren, utili quasi dimezzati ma investe oltre 1 miliardo

La multiutility presenta i conti al 30 settembre. Il caro energia fa volare i ricavi ma azzoppa i guadagni (-43%). Proseguono le operazioni di consolidamento industriale. Toscana terra di conquista. E i dipendenti del gruppo salgono a 10.500

Il caro gas e il provvedimento del governo sugli extra-profitti quasi dimezzano gli utili di Iren che al 30 settembre sono di 138 milioni rispetto ai 241 milioni nello stesso periodo dello scorso anno (-43%), l'aumento delle bollette fa aumentare il fatturato, che passa da 3,1 a 5,6 miliardi (+81,9%), ma riducendo i margini di guadagno. E infatti il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 759 milioni di euro (appena +4% rispetto ai 731 milioni al 30 settembre del 2021).

Il settore Mercato è quello che ha maggiormente risentito dei recenti aumenti delle materie prime generati dalla crisi energetica come dimostra l’impennata dei ricavi che passano da 1.747,3 milioni a 4.110,2 (+135,2%), ma allo stesso tempo vede quasi azzerarsi il margine operativo lordo che cala da 104 a 7,5 milioni (-92,8%). La forte contrazione della marginalità è prevalentemente attribuibile alla vendita di energia elettrica, che presenta un margine operativo lordo negativo a -74 milioni di euro, mentre il gas, pur in sensibile contrazione, ha risentito in minor misura dello scenario energetico sfavorevole.

Nonostante la complessa situazione contingente, tuttavia, la società prosegue con la politica d’investimenti, superiori al miliardo di euro e in crescita di 1,8 volte rispetto al 30 settembre dell’anno scorso. Un terzo di questi investimenti, per circa 320 milioni, hanno contribuito a una serie di operazioni di acquisizioni strategiche come i parchi fotovoltaici in alcune località di Puglia Holding, l’acquisizione della società Mara Solar, titolare delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Sud Italia, nonché l’acquisizione, tramite aumento di capitale, del 51% delle società Limes 1 e Limes 2 operanti nella produzione da fotovoltaico nel Lazio, l’acquisizione della società di vendita Alegas, l’incremento della partecipazione in Sei Toscana, l’acquisto di alcuni asset di distribuzione gas e degli impianti di generazione idroelettrica di Valle Dora Energia). Proprio la Toscana rappresenta uno dei territori su cui si sta concentrando maggiormente l’attività di consolidamento industriale di Iren.

Gli investimenti, elemento chiave e centrale per il Gruppo, sono stati accompagnati dall’aumento significativo delle assunzioni e al consolidamento nel perimetro del Gruppo di Sei Toscana che hanno portato a un incremento di 1.500 persone nel periodo considerato. Ad oggi, Iren conta 10.500 dipendenti. L’incremento degli investimenti porta anche a una crescita dell’indebitamento complessivo che passa da 2,9 a 3,8 miliardi (+32,7%).