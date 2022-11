Ministro Bernini, dl rave non è per manifestazioni dissenso università

"Io da ministro dell'Università dico che questa norma non si applica a manifestazioni di dissenso che potrebbero avvenire nelle università, nelle scuole, qualunque forma di dissenso non ha alcunché a che spartire con questa norma. Se mi si chiede se può essere modificata dal Parlamento, io rispondo 'ci mancherebbe'. E' un decreto legge e quindi in questo momento è una proposta che tecnicamente il governo fa al Parlamento e su cui il Parlamento può lavorare". Ad affermarlo, il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, oggi a Torino, a proposito del dl Rave. "Una proposta che io considero largamente condivisibile - ha detto - altrimenti non avrei votato a favore, come ho fatto. Largamente condivisibile perché è doveroso, non opportuno, doveroso garantire la libera manifestazione del pensiero, la libertà di opinione, ma non l'illegalità". "Quindi tutto ciò che è illecito ed illegale - ha proseguito - lo Stato lo deve contrastare. Qual è la linea di demarcazione? Per nulla evanescente se si vuole precisare il contenuto della norma, ho sentito che alcune, diciamo eccellenze giuridiche hanno considerato il contenuto della norma, l'ambito dell'applicazione della norma un po' troppo generico". "Bene, precisiamolo, l'importante che sia chiaro che ad comportamento illecito e illegale, ad un comportamento abusivo che riguarda immobili o terreni pubblici o privati altrui - ha concluso - deve corrispondere una sanzione".