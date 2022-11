Famiglia cinghiali invade carreggiata, incidente fra tre auto

Incidente stradale nella notte, causato dai cinghiali. E' successo ad Asti, sulla tangenziale, in direzione Alba. Una famiglia di cinghiali avrebbe invaso la carreggiata, provocando un incidente tra tre auto. Non risultano feriti gravi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco per la messa in sicurezza.