A sottosegretario Mantovano delega ai Servizi

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio potrà ricoprire anche il ruolo di autorità delegata, cioè esercitare la delega ai servizi. Lo prevede la bozza del dl di riorganizzazione dei ministeri - presa in visione da Public Policy - attesa sul tavolo del Cdm nel pomeriggio. La norma in bozza cancella l'incompatibilità prevista dalla legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Questa al momento stabilisce che l'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal presidente del Consiglio. La bozza prevede una deroga a questa previsione, stabilendo l'eccezione delle funzioni di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il ruolo è attualmente ricoperto da Alfredo Mantovano che andrà quindi anche a svolgere la delega ai servizi prendendo il posto di Franco Gabrielli.