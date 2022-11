4 Novembre: Lo Russo, ricordare valori nostra Repubblica

"E' davvero importante ricordare i valori profondi su cui si basa la nostra Repubblica, che sono quelli della democrazia e della libertà. Ed è ancora più importante farlo adesso in un momento così complesso per la vita anche internazionale, dell'Italia e di difficoltà dell'Europa". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione del 4 Novembre, giornata nazionale dell'unità nazionale e delle forze armate.