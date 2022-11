Covid: Lo Russo, sospensione multe messaggio sbagliato

"Credo che appuntarsi sul petto la medaglia di avere sdoganato il movimento no vax sia un errore". Lo afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della cerimonia dell'Alzabandiera per il 4 Novembre, rispondendo alle domande sui provvedimenti presi dal governo in relazione ai sanitari non vaccinati reintegrati e della sospensione delle multe. "Il messaggio lanciato da questa sanatoria sulle multe per i no vax - ha aggiunto - è profondamente sbagliato, non tanto per una ragione sanitaria quanto simbolica. L'Italia ha impiegato anni a uscire dalla pandemia, e lo ha fatto solo per una ragione: il comportamento virtuoso degli italiani e per l'arrivo dei vaccini. Se non li avessimo avuti, avremmo avuto molte più vittime e messo molto più tempo a uscire dalla pandemia" ha concluso Lo Russo.