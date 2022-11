GRANDI EVENTI

Atp Finals verso il sold out

Si annuncia un'edizione record, quella in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. Anche senza atleti italiani: "Questo vuol dire che la manifestazione è più forte di qualunque giocatore" spiega il presidente della Fit Binaghi

“Sarà un’edizione di grande successo, i dati di vendita dei biglietti sono straordinari, superiori allo scorso anno quando avevamo la certezza di avere Berrettini in campo. Sono convinto che arriveremo al sold out sicuramente nei weekend, stiamo vendendo mediamente più di mille biglietti al giorno”. È soddisfatto il presidente della Federazione italiana Tennis, Angelo Binaghi, oggi a Torino per la presentazione degli eventi che il capoluogo piemontese ha organizzato in occasione della seconda edizione delle Atp Finals di tennis in programma dal 13 al 20 novembre. “Questo significa che a partire dallo scorso anno pur con le difficoltà della pandemia è partita a Torino una storia di grande tennis e di grande spettacolo che durerà almeno cinque anni e che abbiamo la certezza che crescerà di anno in anno anche perché il prossimo anno gli italiani devono essere in campo”, ha aggiunto.

Il numero uno del tennis italiano, a proposito della deludente prova atleti azzurri, ha osservato: “Consideriamo un incidente di percorso che quest’anno non si siano qualificati i nostri giocatori”. “Io vedo i numeri tutti i giorni, dunque non ci lamentiamo nonostante abbia sofferto tutta l’estate nel vedere i risultati che non arrivavano come speravo da parte di Berrettini, Sinner e Musetti – ha proseguito – sarà un grande successo purtroppo senza giocatori italiani e per questo ci stupiscono i dati degli ultimi giorni, con un trend in crescita che lo scorso anno non registravamo a ridosso evento. Questo vuol dire che la manifestazione è più forte di qualunque giocatore, significa che è la manifestazione che fa i campioni”, ha concluso Binaghi