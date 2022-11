Caro Bollette: Sarno (Pd), emendamento da 2 mln per morosità

"In rappresentanza del gruppo consiliare del Partito democratico, in quanto relatore di minoranza per la variazione di bilancio ho depositato un emendamento da 2 milioni di euro per le morosità incolpevoli per coprire il caro bollette e far fronte alla crisi che prevedibilmente sarebbe esplosa". Lo afferma il consigliere regionale piemontese Diego Sarno, che evidenzia che dall'8 novembre "inizierà in aula la discussione sulla variazione di bilancio da 44 milioni e non un euro previsto per rispondere alla crisi sociale determinata da caro bollette, inflazione e rincari". "Abbiamo appreso dai giornali che Atc è costretta a limitare a 6 ore al giorno l'accensione dei riscaldamenti, contro le 10 ore permesse al resto della popolazione, oltre a ridurre di un grado la temperatura massima, sostanzialmente poiché la Giunta Cirio non ha previsto dei finanziamenti appositi", dice Sarno, che aggiunge che "non stanziare fondi proprio per le case popolari, dove la crisi in corso si fa più sentire, dimostra per l'ennesima volta quanto le politiche della destra abbiano come unico risultato quello dell'allargamento della forbice sociale, oggi tra ricchi al caldo e poveri sempre più al freddo".