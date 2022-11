Bper: Monica Cacciapuoti entra nel cda, sostituisce Santi

L'assemblea dei soci di Bper Banca ha approvato la proposta del cda di nominare Monica Cacciapuoti a integrazione del consiglio di amministrazione stesso, in sostituzione di Gian Luca Santi dimessosi per diventare vice direttore generale della banca modenese. La candidatura di Cacciapuoti, l'unica pervenuta al cda, è stata depositata da Unipol Gruppo che detiene 10,5% del capitale sociale di Bper. Nata a Torino nel 1968, laureata in filosofia, prima di entrare a far parte del gruppo Unipol a ottobre 2020, è stata direttore delle risorse umane di Autostrade per l'Italia e Atlantia. Ha ricoperto altri incarichi in Grandi Stazioni, Adr Security, Adr Claning, Essediesse, Siat, Unipolrental e nel gruppo Una. Al momento del voto erano presenti in sala 500 azionisti, che rappresentano 744.944.261 azioni ossia il 52%. I favorevoli sono stati 736.055.406, il 98,8% degli azionisti. Hanno votato contro 2.826.455 lo 0,37%. Astenuto lo 0,8% degli azionisti. Cacciapuoiti insieme agli altri componenti del cda in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2023.