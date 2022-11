Carabinieri di Biella alla castagnata per parlare di truffe

Continua l'attività dei carabinieri di Biella contro il fenomeno delle truffe agli anziani. A Pollone, approfittando della locale festa autunnale con annessa castagnata, i militari dell'Arma della stazione di Occhieppo Superiore hanno raggiunto la popolazione anziana consegnando copia dell'opuscolo e, dialogando con loro, richiamando alcune regole, semplici ed essenziali, per evitare il rischio di essere raggirati, non esitando di contattare, per qualsiasi necessità, i carabinieri tramite il 112.