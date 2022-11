Pnrr: oltre 59,3 mln contro dissesto idrogeologico in Piemonte

Oltre 59,3 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico in Piemonte. Si tratta di fondi assegnati attraverso il Pnrr, che serviranno a finanziare 87 interventi sul territorio. "Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi-. Era fondamentale che per la nostra regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese". Dei 59,3 milioni di euro, oltre 7,6 milioni serviranno per opere nel Vercellese e 7.155.000 nel Biellese, più di 5 milioni di euro stanziati nella provincia di Torino, oltre 15,8 milioni i fondi che arriveranno nel Cuneese, 13,7 milioni andranno per progetti nell'Alessandrino e più di 5 milioni di euro nella provincia di Asti; infine quasi 4,8 milioni di euro nel Verbano-Cusio-Ossola.