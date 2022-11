Le città devono cambiare, a Torino 40 operatori tutta Italia

Ripensare linee di sviluppo e strategie di città e territori, a partire dalla necessità di considerare i luoghi non solo come infrastrutture fisiche, ma anche come spazi per lo sviluppo della persona, delle comunità, di apprendimento, di formazione, del lavoro, per l'inclusione e la partecipazione. Con questo obiettivo il Gruppo Ri-Mediare e Hangar Piemonte. agenzia per la trasformazione culturale della Regione, hanno riunito a Torino quaranta realtà da tutta Italia, con oltre 100 operatori della cultura, della sanità, dell'istruzione e artisti. Il gruppo Ri-Mediare, rappresentato da Francesco De Biase, ritiene necessario unire e valorizzare competenze interdisciplinari e creare spazi di dialogo, cooperazione e alleanze tra organizzazioni, professionisti, istituzioni e reti di ambiti e settori diversi. "La cultura, intesa nel senso più ampio e articolato può essere un motore centrale per la trasformazione del Paese" spiega De Biase. Secondo Hangar Piemonte, la prima urgenza è proprio di tipo culturale. Mara Loro, direttrice Hangar Piemonte, ricorda che "bisogna condividere nuovi metodi e paradigmi che consentano al comparto culturale di fare sistema, di condividere i propri saperi per costruire un capitale culturale collettivo".