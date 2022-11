Artissima, acquisite 10 opere di 7 artisti per Rivoli e Gam

La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, ente strumentale della Fondazione Crt, ha acquisito dieci opere di sette artisti per il Castello di Rivoli e per la Gam Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. "Anche quest'anno la Fondazione Arte Crt conferma il suo sostegno ad Artissima attraverso un processo di acquisizione dalle gallerie presenti in fiera di opere destinate alle raccolte permanenti dei musei: opere scelte dai direttori secondo criteri di coerenza con le proprie raccolte, condivisi con il Comitato scientifico della Fondazione, che consentiranno ai due musei di incrementare, ma soprattutto di mantenere vive ed autenticamente contemporanee, le raccolte stesse"commenta Luisa Papotti, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. Negli anni, attraverso le acquisizioni in Artissima, la Fondazione ha alimentato una estesa collezione di opere di arte contemporanea, oggi tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale: oltre 900 opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dalle grandi installazioni agli Nft, realizzate da circa 300 artisti - per un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro. "Le nuove acquisizioni per il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea accrescono la Collezione in linea con l'impegno del Museo nei confronti degli sviluppi dell'arte nazionale e internazionale, dalla metà degli anni sessanta al presente, ponendo attenzione tanto ad artisti affermati quanto alle generazioni più giovani", commenta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea.