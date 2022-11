Tragedia funivia: mercoledì si torna al Tribunale del riesame

E' stata fissata per mercoledì 9 novembre la nuova udienza al tribunale del Riesame di Torino per riconsiderare, come richiesto dalla Corte di Cassazione, le misure cautelari per il gestore della Funivia del Mottarone Luigi Nerini e per il direttore di esercizio Enrico Perocchio, a quasi un anno e mezzo dal tragico schianto del 23 maggio 2021 in cui hanno perso la vita 14 passeggeri. Il tribunale dovrà valutare nuovamente se possa essere applicata una misura cautelare di limitazione della libertà personale per Nerini e se per Perocchio possa essere sufficiente l'interdizione dell'attività professionale. Il caso ritorna a Torino perché la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Riesame del 29 settembre 2021, che aveva stabilito accogliendo il ricorso della Procura contro la scarcerazione di Nerini e Perocchio decisa il 29 maggio 2021 dall'allora Gip Donatella Banci Buonamici, di applicare ad entrambi gli indagati gli arresti domiciliari. Intanto va avanti il percorso dell'incidente probatorio: la prossima udienza è fissata per venerdì 18 novembre: proseguirà la fase di contraddittorio sulla perizia realizzata dal collegio di tecnici incaricati dal giudice.