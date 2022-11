Montagna: nasce la green community del Pinerolese

Tre Valli alpine, 28 Comuni, una città, che lavorano per le comunità. L'aggregazione tra enti locali che sta nella "Green Community" del Pinerolese, deve portare a questo. Una forza di territorio per dire cosa le Valli Chisone, Pellice, Germanasca vogliono essere, affrontando le transizioni ecologica, energetica, istituzionale, sociale, economica. La strategia è stata presentata ieri sera a Bibiana, alla presenza dei presidenti regionale di Uncem (Unione nazione comuni, comunità, enti montani) Roberto Colombero e nazionale Marco Bussone, dai presidenti delle Unioni montane Duilio Canale e Marco Ventre, dal presidente della scuola Malva Arnaldi Danilo Breusa, da tutti gli artecifi del piano, compresi Bim, Gal, Acea. Anche le imprese del territorio dovranno conformare i loro investimenti alla Green Community. Strategia che è per tutti e che per il Pinerolese porterà 4 milioni di euro di Pnrr, arrivati dal ministero degli Affari regionali. Si sommano ad altri importanti finanziamenti, come quello per le ciclovie e il cicloturismo, 1 milione di euro di UpSlowTour. La Green Community coinvolge tutti, non solo i Comuni che faranno investimenti su efficientamento degli edifici pubblici (ad esempio l'ex mattatoio di Pomaretto), le centraline a biomasse (in Val Pellice), il rifacimento dei canali (a Pinerolo). Secondo Bussone e Colombero, "deve avere sguardo lungo, generare comunità, orientare investimenti e scelte per i prossimi vent'anni".