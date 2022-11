Siccità: Radicali, è tra minacce maggiori per la nostra vita

Igor Boni, presidente di Radicali Italiani, ammonisce la politica a occuparsi del problema acque. Lo fa, di nuovo, da dentro l'alveo del Po, a Torino. "Servono - dice - riforme nella gestione in agricoltura, serve innovazione per risparmiare nei cicli produttivi, serve una campagna di informazione ai cittadini che oggi non hanno consapevolezza di quanto ci sta accadendo" "Il 3 novembre - aggiunge - a Torino e in Piemonte è arrivata la prima pioggia autunnale dopo 10 mesi nei quali è mancato il 70% delle precipitazioni. A Torino è piovuto meno che a Tunisi. Archiviamo la questione siccità? No! Malgrado qualche decina di millimetri di pioggia, la situazione non è cambiata. Il Po è ai minimi storici - sottolinea - e continua a mancare molto più di metà dell'acqua che cade in un anno".