Energia: Yunus, è una crisi della civilizzazione

"È una crisi della civilizzazione e non ci stiamo focalizzando su quell'aspetto. Cosa sta facendo Ernesto? Quello che rende questa iniziativa davvero coinvolgente è che quando soltanto una persona pensa in maniera diversa questo può fare tanti cambiamenti nel mondo, quindi in questo contesto dobbiamo capire cosa stiamo facendo con gli altri, come possiamo trasformare la civilizzazione, ma anche la nostra vita, dei singoli, in modo da non avere più delle crisi del genere". Così il premio Nobel per la Pace 2006, Muhammad Yunus, economista e imprenditore, inventore del moderno microcredito, in visita al Sermig (Servizio missionario giovani) Arsenale della Pace a Torino, accolto dal fondatore, Ernesto Olivero, parlando dell'impatto sociale dell'attuale crisi economica e energetica. Yunus è a Torino in vista del Global Social Business Summit, che ha fondato nel 2009 e che si terrà da domani per la prima volta a Torino.