Torino: identificate 130 persone durante notte di movida

Notte di controlli alla movida di Torino nelle zone di Piazza Vittorio, i Murazzi del Po, il quartiere San Salvario e la zona di Piazza Santa Giulia.La Polizia di Stato, con personale del Commissariato Barriera Nizza, del Reparto Mobile di Torino, delle Volanti dell’Upgsp e dell’unita cinofila, ha consentito, soltanto questa notte, l’identificazione di 130 persone e il controllo e di 4 attività commerciali. È stata anche sequestrata una modica quantità di sostanza stupefacente ed elevata una sanzione amministrativa in merito. Sempre personale del Commissariato nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, ha coordinato 4 servizi di controllo straordinario del territorio nella zona di Piazza Bengasi, in particolare nell’area parcheggi e in corrispondenza dell’uscita della metropolitana, identificando, con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, 270 persone. 20 le attività commerciali sottoposte a controllo. Complessivamente, dall’inizio del mese, l’attività espletata della Polizia di Stato in questa zona ha condotto al controllo di 600 persone.