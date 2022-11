Migranti: Lo Russo, bene richiamo Papa, serve regia Ue

"Sicuramente fa bene il Papa a richiamare ai propri doveri l'Unione Europea, non è corretto che ogni Paese membro gestisca le politiche migratorie in autonomia e solitudine senza una regia europea. Tuttavia credo che sia giunto il momento di affrontare la questione in maniera più strutturale". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del Global Social Business, al via oggi alla Nuvola Lavazza il Premio Nobel Yunus per la Pace 2006, Muhammad Yunus. "Ad esempio il tema di come si gestiscono i flussi migratori, di come si consente alla popolazione immigrata di inserirsi nella nostra società - spiega Lo Russo - è un tema politico che non deve avere colore politico. Occorre riprendere in mano il tema della cittadinanza soprattutto per chi nasce in Italia e va nelle nostre scuole: credo che questo possa essere un veicolo importante di integrazione nel nostro tessuto italiano, sia per i ragazzi, sia per le loro famiglie e sarebbe bello che proprio un governo di destra ponesse questo come tema di attenzione nel dibattito. Solo con una risposta integrata sui temi dell'immigrazione che vede da un lato il governo del processo e, dall'altro, una politica di integrazione della società italiana credo si possa costruire una base solida per il futuro e soprattutto lavorare a limitare i problemi dell'integrazione che ancora oggi in molte aree del paese sono piuttosto evidenti".