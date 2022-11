Agricoltura: Giansanti, porto a ministro idea piano strategico

"C'è bisogno di tornare a pianificare, per ripensare il modello agricolo. Oggi presenterò al ministro Lollobrigida la nostra proposta di una strategia pluriennale che aumenti la produttività e la competitività dell'agricoltura italiana". Lo ha detto il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo in collegamento alla presentazione dell'annata agraria piemontese, a Torino. "C'è necessità di un piano strategico per rafforzare la grande agricoltura italiana, di una collaborazione ampia che finora non c'è stata per fare capire quale è l'enorme valore della nostra agricoltura. Aumentando la produttività - ha aggiunto Giansanti - si può far crescere il Pil italiano di 125 miliardi di euro". Giansanti ha parlato anche della necessità di interventi nella politica comune europea: La Pac sta diventando una sorta di reddito di cittadinanza agricola e questo non va bene. Inoltre a Bruxelles ci sono proposte sbagliate, come quella relativa alla riduzione dei fitofarmaci e, nel campo delle emissioni inquinanti, l'equiparare l'agricoltura ad altri comparti".