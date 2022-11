Infanzia: Regione, finanziati altri 31 parchi gioco diffusi

"Un Piemonte sempre più a misura di bambino": è a questo che, ormai da anni, sta lavorando l'assessora regionale piemontese alla Famiglia, Chiara Caucino, che annuncia nuovi finanziamenti per l'iniziativa "Giochiamo all'aria aperta 2022-2023". Data la grande richiesta da parte dei Comuni di realizzare parchi gioco diffusi la Regione ha elargito ulteriori quasi 400mila euro (374.508 euro) con i quali sarà possibile scalare le graduatorie e realizzare altri 31 parchi, che si aggiungono agli attuali 32 per un totale di 63 opere completate. Entro la scadenza del 20 settembre sono pervenute 100 istanze, tutte risultate ammissibili da parte di Comuni piemontesi, finalizzate alla realizzazione dei parchi per un fabbisogno complessivo - venissero finanziati tutti - di 1 milione e 272mila euro. Con lo sforzo economico messo in campo dalla giunta, su proposta dell'assessore Caucino, si riuscirà a finanziarne quasi un terzo. "Dopo i 32 dello scorso anno - spiega Caucino - sono orgogliosa di poter annunciare la chiusura del bando che porterà alla realizzazione di ulteriori 31 parchi gioco diffusi, un'iniziativa che, come ho potuto toccare con mano durante i numerosi sopralluoghi, ha avuto un successo che è andato ben al di là delle più rosee aspettative, come dimostra la nutrita adesione di nuovi Comuni. Resto fermamente convinta - prosegue Caucino - che i bambini debbano ritrovare e riscoprire una socialità anche fisica, non solo telematica e il progetto va proprio in questa direzione. Proprio come lo spirito della Giornata regionale del gioco libero all'aperto, che abbiamo, su mia proposta, istituito lo scorso anno per legge e che, anche nel 2023, si svolgerà l'ultimo sabato di maggio".