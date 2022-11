Erasmus+, a Torino il seminario sulla Partecipazione Civica

L'aula magna dell'Università di Torino alla Cavallerizza Reale ospita oggi il seminario "Erasmus+ è partecipazione", organizzato dall'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire con il supporto della Regione Piemonte, delle Università e delle autorità locali. L'evento rappresenta il primo incontro del Progetto "Peace - Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement", un'attività di cooperazione transnazionale sulla partecipazione civica. "Obiettivo dell'iniziativa - spiega Flaminio Galli, direttore generale dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire - è avviare la creazione di una rete sul territorio per promuovere il programma e favorire sinergie tra le reti di Ambasciatori, Alumni e Role Model di Erasmus e gli enti, le associazioni e le amministrazioni del territorio". Un altro obiettivo è quello di favorire una maggiore conoscenza delle opportunità di Erasmus: "Ogni anno - prosegue Galli - grazie ad Erasmus+, migliaia di cittadini europei hanno la possibilità non solo di studiare o di svolgere un tirocinio all'estero, ma anche di ampliare la loro partecipazione civica nella società civile". Sono intervenuti nel corso dei lavori esperti dell'Usr Piemonte, del Politecnico e dell'Università di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale, con contributi di alcune Fondazioni, di ricercatori Indire e dell'Università Ca' Foscari. Domani, invece, sono previsti una serie di incontri in alcune scuole del territorio torinese.