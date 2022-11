Artissima: Poggio, Piemonte è approdo naturale grandi eventi

"Il boom di Artissima è la metafora del Piemonte che cresce, che ha studiato la rimonta dopo lo shock della pandemia e adesso crede nella vittoria finale non solo per ritornare ai numeri del 2019 ma per conquistare altri format di caratura internazionale". Così l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commenta il successo di pubblico di Artissima, la mostra mercato che ha registrato più di 33mila ingressi, duemila in più rispetto all'anno scorso. "La nostra regione con la sua capitale, Torino, si confermano un punto di approdo naturale dove ospitare grandi eventi - aggiunge - e anche la ripresa del mercato dimostra la capacità di tutte le nostre rassegne e del sistema culturale di cambiare pelle catturando così l'interesse di un pubblico ogni anno sempre più eterogeneo e soprattutto straniero. Dobbiamo essere gelosi delle nostre creature: dobbiamo coccolarle, curarle e aggiornarle per scongiurare il pericolo che escano dai nostri confini".