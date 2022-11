DIRITTI & ROVESCI

"Faccio causa al Comune", ogni anno 700 torinesi chiedono i danni

Dalla scivolata sul ghiaccio all'auto che si rompe a causa di una buca: tutte le dispute a carte bollate tra Palazzo civico e i cittadini. E dalle casse dell'amministrazione escono tra i 200 e i 300mila euro per risarcire i cittadini. Molte contenziosi risolti stragiudizialmente

La storta presa su un avvallamento del terreno, l’ammortizzatore dell’auto che si guasta a causa di una buca, la scivolata su una lastra di ghiaccio dopo una spruzzata di neve. Ogni anno il Comune di Torino riceve fra le 700 e le 800 richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri che si sono verificati in cui a rimetterci sono state persone o cose. Di questi solo il 10 per cento prosegue l’iter come causa giudiziaria civile, “le altre richieste sono gestite stragiudizialmente” spiega la vicesindaca Michela Favaro in risposta a un’interpellanza in Sala Rossa del consigliere del gruppo Misto Pino Iannò.

“Al 17 ottobre risultano pendenti 99 cause iscritte a ruolo presso il giudice di pace o il tribunale di Torino, relative a richieste di risarcimento danni” ha proseguito Favaro spiegando poi che nel 2020 sono stati liquidati 255 risarcimenti per un totale di 227mila euro, l’anno successivo 205 per quasi 319.800 euro, mentre quest’anno sono stati 146 risarcimenti per 267mila euro. Si va da un minimo risarcitorio di 50 euro fino a 22mila.

Nel triennio è stato pagato inoltre 1 milione e 398mila euro per sinistri pregressi relativi a coperture di responsabilità civile. Favaro ha quindi concluso precisando che “lo stanziamento annuale per risarcimenti viene adeguato in corso di esercizio in base alle necessità a partire da una base di circa 500mila euro”.