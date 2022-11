Torino: compie un anno l'Ufficio di presidenza del Consiglio

Compie un anno l'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Torino, guidato per la prima volta da una donna, la presidente Maria Grazia Grippo, affiancata da Domenico Garcea come vicepresidente vicario e Ludovica Cioria come vicepresidente. Una gestione "al femminile" che ha volto dare impulso proprio a questo aspetto, con la nascita di un nuovo coordinamento tra le donne presidenti delle assemblee elettive delle principali città italiane, promossa proprio da Grippo, e con il recupero del divario di genere nella toponomastica cittadina, che ha visto aumentare le donne fra le personalità scelte per le intitolazioni. Accanto a questo, oltre all'ordinaria amministrazione, l'Ufficio di presidenza ha promosso Palazzo Civico come luogo d'arte, oltre che come ideale casa di tutti i cittadini e cittadine, con il rilancio delle visite guidate alla storica sede comunale dopo lo stop dovuto alla pandemia, e con l'iniziativa "I Palazzi delle Istituzioni si aprono alla città". Sul fronte della partecipazione della cittadinanza, invece, è stati deciso di spostare i "Diritti di tribuna" in cui i cittadini presentano le loro petizioni, direttamente nei luoghi interessati.