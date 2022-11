Imprenditrici del Canavese, Pasquero confermata presidente

Alberta Pasquero del Bioindustry Park di Colleretto Giacosa è stata riconfermata presidente del gruppo Idc, Imprenditrici e dirigenti per il Canavese (Torino), per il triennio 2022-2025. L'elezione è avvenuta ieri nella sede di Confindustria Canavese dove si è svolta l'assemblea del gruppo. Istituito nel 2007, il gruppo Idc è formato da imprenditrici, dirigenti e quadri di aziende e di altre organizzazioni operative sul territorio. "Il nostro gruppo intende proseguire con determinazione nelle attività di valorizzazione dei rapporti con l'associazionismo femminile, poiché si tratta di uno straordinario strumento di emancipazione - dice Alberta Pasquero - lavoreremo all'analisi delle nuove forme di lavoro e delle difficoltà che stanno emergendo in questo complesso periodo storico e proseguiremo l'azione per il riconoscimento della rappresentanza femminile nei ruoli decisionali".