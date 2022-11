Def: Rossi (Pd), pesanti i tagli del governo alla sanità

"Questo governo non ha la minima intenzione di risolvere i problemi che affliggono la sanità pubblica. Basta leggere la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei ministri per capire che, non solo non si mette un euro in più rispetto al passato, ma si torna a sottrarre risorse, sia in termini di valori assoluti sia in termini percentuali di spesa sul Pil". Così il vicepresidente della Commissione sanità della Regione Piemonte, Domenico Rossi (Pd), che aggiunge: "Si passa dai 133 miliardi del 2022 ai 129 del 2025 che corrispondono ad un investimento del 7% e del 6% del Pil. Molto lontano dalla media europea". Secondo Rossi non ci saranno le risorse per intervenire su questioni essenziali come l'assunzione di personale e l'adeguamento dei salari: "Non si farà nulla nemmeno per ridurre le liste d'attesa e mentre si lascia affondare la sanità pubblica si apre la strada per l'avanzata di quella privata. Dobbiamo opporci a tutto questo: in Parlamento e nel Paese".