Migranti: rumeni, peruviani e marocchini più "culturali"

Tra i migranti che vivono a Torino rumeni, peruviani e marocchini sono quelli che partecipano di più agli eventi culturali. La maggior parte degli stranieri preferisce tra le attività culturali il cinema, anche per il suo basso costo. La comunità nigeriana, invece, mette al primo posto i concerti, mentre pakistani ed egiziani visitano i musei nella stessa misura in cui assistono a spettacoli cinematografici. E' il quadro che emerge da una ricerca del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martiis di UniTo, che ha indagato su come le comunità di immigrati abbiano accesso e fruiscano beni e attività culturali e come questo possa facilitare i processi di integrazione, suggerendo anche delle strategie di politiche di avvicinamento culturale. Se ogni comunità ha delle preferenze culturali legate al paese di origine e alle storie di vita, in generale gli immigrati assistono raramente a eventi sportivi, frequentano poco teatri, luoghi da ballo e biblioteche.